АНКАРА, 5 мая — ПРАЙМ. В настоящее время стороны "зерновой сделки" не обсуждают конкретных сроков ее продления, они говорят об устранении существующих проблем, в том числе преград на пути экспорта российской продукции, сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT

"Никакие сроки сейчас не обсуждаются, это выдумки СМИ, сейчас обсуждается вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в частности, вы знаете, устранение препятствий на пути экспорта российской продукции, тут речь о страховании, доступе к портам, оплате", — ответил он просьбу сообщить, на какие сроки планируется продление "зерновой сделки".

По словам источника, технические делегации на встрече в Стамбуле в пятницу будут обсуждать инициативы генсека ООН по "зерновой сделке", представят результаты своим властям

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что выдвинул России, Украине и Турции предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы. Он отметил, что в Москве изучают его предложение и намерены дать ответ. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что "дорожная карта" генсека ООН подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплаты (за российскую агропродукцию).

"Инициативы генсека ООН", — ответил источник на вопрос о том, что конкретно намерены обсудить технические делегации на планируемой встрече в Стамбуле и добавил, что результаты обсуждений будут представлены делегациями своим властям.

"Они (делегации) сообщат о результатах своей работы. Уже на следующих этапах, на более высоком уровне, будут обсуждаться конкретные результаты", — сказал источник.

Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщило ранее министерство обороны Турции.