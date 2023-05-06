МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ утвердил приказ об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2023-2024 годах проводятся закупочные интервенции зерна и сахара, а также об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Экономист рассказала, что будет, если продукты резко подешевеют

Обе группы цен будут действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года (указаны с учетом НДС) по всем субъектам РФ. Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу 3 и 4 классов, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар. Интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2022-2023 года и сахара производства 2022-2024 годов. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Закупочная цена на мягкую пшеницу 3-го класса установлена на уровне 17,82 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4-го класса — 16,83 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень — 14,63 тысячи рублей за тонну.

В свою очередь предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу 3-го класса для товарных интервенций утвержден в 19,58 тысячи рублей за тонну, 4-го класса — 18,48 тысячи рублей. Максимальная цена на рожь не ниже 3-го класса установлена на уровне 13,97 тысячи рублей, на ячмень — 16,06 тысячи рублей. Россияне начали экономить на фастфуде

Закупочная цена на белый свекловичный сахар составляет 43,89 тысячи рублей за тонну, для проведения товарных интервенций установлен уровень в 48,29 тысячи рублей за тонну.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Такой же механизм с 2022 года действует в отношении сахара.

Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и не сообщал о планах новых закупочных зерновых интервенций. В отношении сахара ни товарные, ни закупочные интервенции еще ни разу не проводились.