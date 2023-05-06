КИШИНЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля поставил Киев в известность о планах по временному ограничению импорта украинского зерна, сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза. Несколько стран Евросоюза попросят ЕК продлить запрет ввоза зерна с Украины

"Молдавия намерена присоединиться к решению ЕС о введении временной меры в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, происходящих с Украины, с обеспечением транзита через нашу страну. Вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля сообщил об этом своему украинскому коллеге Николаю Сольскому", — сказано в публикации на сайте ведомства.

По словам Боли, объем молдавского зерна на складах сейчас высок и это негативно влияет на аграриев, так как они боятся, что не будет места для нового урожая.

"Динамика внутреннего экспорта зерна имеет тенденцию к снижению, выросли логистические расходы и обвалились цены на международных биржах. Фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому аграрному сезону", — пояснили в министерстве.

ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" обратилась к властям с требованием ввести аналогичный запрет, Минсельхоз выразил готовность пойти навстречу этим требованиям.