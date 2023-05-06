МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В Москве не удовлетворены прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции, заявил в субботу в эфире телеканала RT замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Источник опроверг сообщения о конкретных сроках продления "зерновой сделки"

"Однако, прогресс (по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна — ред.) нас не радует. Это очень важно для нас", — сказал он.

Вершинин также сообщил, что встреча высокого уровня по зерновой инициативе состоится в ближайшем будущем, она пройдет в четырехстороннем формате при участии России, Турции, Украины и ООН.

"Россия уже делает большой вклад для обеспечения продовольственной безопасности, и это всем хорошо известно. В случае, если нам удастся убрать ограничения, например, с нашего сельскохозяйственного экспорта и экспорта наших удобрений, в плюсе окажутся многие страны мира", — отметил дипломат.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.