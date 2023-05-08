МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Западные страны недооценили усилия президента Турции Реджепа Эрдогана, потребовав ввести антироссийские санкции и не разъяснив механизм реализации продуктовой сделки, заявил телеканалу Habertürk официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Америку ненавидит весь мир, заявил глава МВД Турции

Он отметил, что продление "черноморской инициативы" состоялось благодаря усилиям Эрдогана. Однако "коллективный Запад" не отдает главе государства должное, постоянно спрашивая "почему вы не вводите санкции". При этом, подчеркнул Калын, западные лидеры не объясняют, как реализовать сделку при антироссийских ограничениях.

Представитель турецкого лидера также раскритиковал требования для вступления страны в Евросоюз. Он добавил, что государства Запада с 1960-х годов не меняли образ Турции.

"Введите санкции в отношении РФ, удовлетворите все требования Армении, выполните все требования ЕС, но взамен ничего не ждите — есть такое отношение к нам", — сказал Калым.

Он подчеркнул, что Анкара выступает против такого подхода.