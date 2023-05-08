МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Аграрии из непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сталкиваются с трудностями при поставке продукции на российский рынок, среди них отсутствие механизма стимулирования сельскохозяйственного экспорта из ПМР в Россию, абсурдные бюрократические требования Молдавии и проблемы с логистикой, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в России Леонид Манаков. Словакия смягчила запрет на импорт сельхозтоваров с Украины, сообщили СМИ

"Приднестровские аграрии действительно сталкиваются с определенными сложностями при поставках сельскохозяйственной плодоовощной продукции в Россию. Так действовавший с 2016 по 2022 год механизм стимулирования сельскохозяйственного экспорта из Приднестровья в Россию, который в свое время помог его существенному росту, сейчас не работает", — сказал Манаков.

По словам дипломата, "бюрократические препоны" со стороны Кишинева подрывают отношения сельхозпроизводителей Приднестровья с российскими партнерами.

"Приднестровье сталкивается с препонами со стороны Молдовы – абсурдными бюрократическими требованиями и обременениями, проверками и задержаниями. Очевидно, что для продукции сельхозсектора, особенно скоропортящейся, любые задержки губительны, и это также негативно сказывается на доверии между торговыми партнерами", — заявил дипломат.

Он добавил, что неразрешенными остаются логистические проблемы.

"Прежде единственным путем поставок был транзит через территорию Украины, однако в текущих условиях этот канал оказался перекрыт. Экспорт через территорию Европы остается возможным, однако существенно повышает себестоимость", — сообщил представитель ПМР в России.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.