КИШИНЕВ, 8 мая — ПРАЙМ. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" требует от правительства на этой неделе принять решение о временном запрете ввоза украинского зерна. В США объяснили, почему западные СМИ покрывают украинских нацистов

ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" неделей ранее обратилась к властям с просьбой ввести аналогичный запрет. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля уведомил Киев о планах Кишинева ввести запрет.

"Молдавия недопустимо долго откладывает применение мер по защите отечественных сельхозпроизводителей и требует принятия правительством на этой неделе решения о временном запрете импорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины. В противном случае очень вероятно, что вскоре вся страна будет охвачена протестами фермеров", — сообщается на странице ассоциации в соцсети.

Также аграрии настаивают на том, что им должны быть выделены компенсации для возмещения потерь в связи с резким падением цен на сельскохозяйственную продукцию. Фермеры отмечают, что их плачевное положение "никак не поможет Украине, а лишь породит социальные и политические волнения", что повлияет на существенное снижение уровня поддержки европейского вектора среди населения.