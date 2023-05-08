ВАРШАВА, 8 мая — ПРАЙМ. Польские фермеры в связи с напрывом украинской агропродукции получат компенсации на строительство дополнительных хранилищ, заявил Минсельхоз страны. СМИ: Украина нанесла удар Польше с еще одной стороны

Отмечается, что Полша за год импортировала около двух миллионов тонн зерна с Украины.

"С 5 июня по 5 июля 2023 года фермеры смогут в электронном виде подать заявки на частичное возмещение покупки нового хранилища вместе с необходимым оборудованием", — заявило ведомтсво, добавив, что затраты на монтаж и транспортировку также могут покрыть за счет бюджета.

Министерство подчеркнуло, что молодым фермерам возместят 60 процентов затрат, до 60 тысяч злотых (примерно 14,5 тысячи долларов), а остальным — 50 процентов (до 12 тысяч долларов).