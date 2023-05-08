ВАРШАВА, 8 мая — ПРАЙМ. Польша намерена направить часть украинского зерна другим странам в рамках гуманитарной помощи, заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер. "Уралхим-Уралкалий" отправил гуманитарную партию удобрений в Кению

Отмечается, что Польша за год импортировала около двух миллионов агропродукции с Украины.

"Во время встречи господина премьера (Польши) с министром экономики Саудовской Аравии шел разговор о том, чтобы часть зерна была экспортирована из Польши в рамках гуманитарной помощи", — сказал Мюллер.

По его словам, Правительственное агентство стратегических резервов начало прорабатывать этот вопрос.