МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Встреча высокого уровня по продуктовой сделке состоится в Стамбуле 10-11 мая, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Польша отдаст украинское зерно в рамках гуманитарной помощи

Замглавы ведомства рассказал журналистам, что переговоры по "черноморской инициативы" пройдут 10 и 11 мая в Стамбуле. По его словам, участие примут представители России, Турции, ООН и Украины.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент России Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.