АНКАРА, 9 мая — ПРАЙМ. Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновились, сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники в минобороны страны. Замглавы МИД анонсировал встречу высокого уровня по зерновой сделке

Ранее ООН сообщило, что в мае число досмотров судов, участвующих в инициативе, снизилось в среднем до 2,9 в день (в апреле показатель составлял четыре инспекции в день в среднем). В частности, в воскресенье и в понедельник досмотры не проводились.

"Источники в министерстве национальной обороны заявили, что инспекции возобновились и "зерновой коридор" был перезапущен в результате инициатив Турции", — сообщил телеканал.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.