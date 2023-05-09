МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза снятия всех ограничений на экспорт украинской агропродукции. Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновились

"Обсудили ситуацию с экспортом нашей агропродукции… Меры от наших соседей не могут не разочаровывать. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы… Предлагаем создать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и удержаться от любых решений касаемо торговли без консультаций с Украиной", — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Он заявил, что ждет от Евросоюза "снятия всех ограничений, если будет политическая воля". "А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть и мы сможем найти оптимальные сильные решения, которые защитят интересы Украины и Европы", — добавил Зеленский.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьеров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.