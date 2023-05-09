МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский считает, что аграрии смогут найти маршруты для реализации своей продукции в случае экспортных ограничений или блокирования "зернового коридора", "апокалиптический сценарий" не предвидится. В ООН рассказали о ситуации с экспортом удобрений в рамках зерновой сделки

"Такого апокалиптического сценария мы не предвидим в силу миллиона обстоятельств. Украинские аграрии, трейдеры, весь бизнес показал, что много чего могут, много маршрутов могут прокладывать. У нас идет сейчас тесная работа с остальными странами, связанными с разными ситуациями… Есть несколько сценариев, которые будут задействованы в худшей ситуации", — сказал Сольский в эфире всеукраинского телемарафона на вопрос рассматривается ли возможность поддержки аграриев в случае каких-либо экспортных ограничений или блокировки "зернового коридора".

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.