МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Следует дожидаться новостей из Стамбула по "зерновой сделке", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пока воздержался от комментариев о переговорах. В Кремле оценили идею США передать Украине изъятые у россиян деньги

"Было бы неверно нам с вами говорить о каких-то новостях в то время, когда разговор идет в Стамбуле, давайте дождемся каких-то сообщений оттуда", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли какие-либо новости о финальной стадии переговоров по зерновой сделке.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая.