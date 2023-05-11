АНКАРА, 11 мая — ПРАЙМ. Прошедшие в Стамбуле переговоры по продлению сроков "зерновой сделки" были полезными, сказано в заявлении министерства национальной обороны Турции. НТБ предлагает привязать расчет пошлин на зерно к индексу пшеницы

"Полезные переговоры проходили в течение двух дней при конструктивных подходах сторон. Стороны выразили свои позитивные подходы относительно координации возвращения наших торговых судов и их экипажей, застрявших в украинских портах из-за условий конфликта, а также планирования и проведения операции по эвакуации. Кроме того, была достигнута договоренность, что эта операция послужит моделью для эвакуации судов других стран, оказавшихся на мели в украинских портах, и что будущие старания в этом направлении будут поддержаны", — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что "с момента подписания соглашения ("зерновой сделки" — ред.) был также достигнут позитивный и конструктивный прогресс в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая вносит значительный вклад в стабилизацию цен на продовольствие во всем мире и имеет жизненно важное значение для мирового продовольственного снабжения и безопасности".

Встреча высокого уровня по зерновой сделке прошла в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая.