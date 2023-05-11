КИШИНЕВ, 11 мая — ПРАЙМ. Отказ властей Молдавии ввести временный запрет на ввоз зерна с Украины грозит молдавским фермерам банкротством, поскольку цена на местную пшеницу уже упала почти в два раза, заявил лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Минобороны Турции назвало переговоры по "зерновой сделке" полезными

Еврокомиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавские фермеры обратились к властям с требованием срочно ввести аналогичный запрет, иначе страну ждут протесты. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что власти окажут помощь фермерам, но не будут вводить запрет на импорт.

"Стоимость зерна резко упала из-за того, что Молдавия не присоединилась к решению Евросоюза запретить импорт продуктов с Украины по примеру Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии. Это может привести к банкротству фермеров, а также уходу их с молдавского рынка", — заявил Слусарь журналистам.

По его словам, в прошлом году тонна пшеницы стоила 280 долларов, в этом году цена упала до 155 долларов. К тому же фермеры сталкиваются с проблемой хранения зерна, поскольку элеваторы заполнены украинским товаром.

"Молдавским производителям не удается торговать по конкурентоспособным ценам, которые покрывали бы их расходы. Это заставляет аграриев вести прямые переговоры с компаниями из Румынии", — отметил Слусарь.

Совет ассоциации "Сила фермеров" ранее провел совещание с Болей. Аграрии предупредили, что выйдут на протесты, если власти не окажут им помощь.