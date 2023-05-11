СТАМБУЛ, 11 мая — ПРАЙМ. Черноморская инициатива и находящаяся в ее составе "зерновая сделка" перестанут существовать из-за отсутствия согласия между участниками переговоров, вместе с тем, озвучиваются различные сроки ее продления, заявил в замглавы МИД России Сергей Вершинин. Минобороны Турции назвало переговоры по "зерновой сделке" полезными

"Значит, она прекращает свое существование", — пояснил он, отвечая на вопрос агентства РИА Новости о вариантах действий в случае, если до 18 мая не будет достигнут консенсус по ее продлению с учетом интересов России по поставкам удобрений.

По словам Вершинина, инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми.

"Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке — она довольно волатильна", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что утверждения на Западе об отсутствии санкций против российского сельхозэкспорта не соответствуют действительности.

"Надо сказать, что заявления, которые звучат из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, о том, что якобы российский сельхозэкспорт не подпадает под санкции, не находят подтверждения. Мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными барьерами на пути с/х экспорта и экспорта удобрений, это касается транзакций, логистических, транспортных проблем, тарифов, страховки и перестраховки. Для нас очень важно, чтобы интересы РФ в полной мере были учтены и защищены, этим мы занимались в ходе консультаций вчера и сегодня", — сообщил Вершинин российским журналистам по итогам встречи. По его словам, российская сторона исправляет "перекосы и изъяны этой инициативы". Запад терпит неудачу в экономической войне против России, пишут СМИ

Дипломат отметил, что при заявлениях о необходимости обеспечения продовольственной безопасности на самом деле украинское зерно идет далеко не в самые нуждающиеся страны, а наоборот — в страны с высоким или средним уровнем дохода. "Ожидаем активной работы и от ООНовских представителей, да и, честно говоря, выполнения тех громких заявлений, которые мы слышим из западных столиц. Не должно быть лицемерия, не должно быть того, что под громкими рассказами о том, что надо обеспечить продовольственную безопасность, дается зеленый свет для поставок только украинских зерновых и сельхозпродукции и абсолютно отодвигаются на задний план интересы РФ, которые тоже обеспечивают и даже во многом обеспечивают продовольственную безопасность в мире. Мы с этими двойными стандартами мириться не можем", — отметил Вершинин. Он указал, что сейчас наступил "решающий момент" в этом смысле.

Говоря о сроках продления сделки, замглавы МИД подчеркнул, что в ходе встречи звучали разные предложения.

"Мы исходим из того, что было решение о продлении на 60 дней, 60 дней истекают 18 мая. Работа, контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся", — отметил он.

Встреча высокого уровня по обсуждению черноморской инициативы состоялась в Стамбуле в среду и четверг на уровне заместителей министров обороны и иностранных дел. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.

ДАТЫ НОВОЙ ВСТРЕЧИ

Вершинин сообщил, что даты новой встречи не определены.

"Новая встреча не намечена, но мы остаемся в тесном контакте с турецкими представителями и с ООНовцами", — сказал он. Молдавские фермеры опасаются банкротства из-за украинского зерна

"Мы говорим и сказали в этот раз, что речь идет о взаимоувязанных договоренностях. Первая часть пакета состоит из договоренностей по поводу вывоза украинских зерновых из портов под украинским контролем. Эта часть, на наш взгляд, выполняется хорошо, уверенно, за это время свыше 30 миллионов тонн зерновых, в основном кукурузы, были вывезены из украинских портов.

Вместе с тем вторая часть пакета, которая представляет из себя меморандум между РФ и ООН, на наш взгляд, выполняется неудовлетворительно. Мы проводили консультации на этот счет с представителями ООН в Москве, Женеве. Пока можем сказать, что много говорится, много обещается, мы ценим усилия генсека ООН, вместе с тем конкретных результатов пока для нас не наблюдается. Именно с этих позиций мы и принимали участие в сегодняшней встрече высокого уровня", — пояснил дипломат.

По его словам, прошедшие обсуждения были полезными "с точки зрения расставления точек над i в том, что касается нынешней ситуации с выполнением стамбульских договоренностей".

ВОПРОСЫ ЭВАКУАЦИИ

Вершинин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность турецких судов при эвакуации из портов Украины.

"Действительно, вопрос вывода именно турецких судов из украинских портов обсуждался. Они не могут оттуда выйти по условиям безопасности: много заминированных участков, очень много опасных участков для проводки. Понятно, что это обязанность украинской стороны", — сообщил он.

"Мы со своей стороны говорим, в том, что касается обеспечения безопасности этих судов в море после вывода за пределы украинской зоны — эту безопасность мы обеспечим. Очень важна при этом проработка конкретных условий проводки. Здесь надо не спешить, принимать выверенные решения. Наша принципиальная позиция: мы не тормозим вывод судов, принципиально готовы к тому, чтобы оказать содействие в выводе этих судов там, где такое содействие с российской стороны будет нужно и необходимо", — заявил Вершинин.

ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ SWIFT

По словам Вершинина, прогресса в вопросе переподключения Россельхозбанка (РСХБ) к системе SWIFT нет. Польша потребует от ЕС наложить санкции на ввоз российского продовольствия

"Мы публично говорили, какие системные проблемы надо решить, и первая проблема — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Надо сказать, что на этом участке продвижения нет. Более того, нам известны скептические оценки ООНовцев, что это вообще можно сделать. Тем не менее, понятно, что без переподключения к SWIFT Россельхозбанка ничего не пойдет, в ручном режиме такие операции делать невозможно", — сообщил Вершинин российским журналистам.

По его словам, возможное содействие турецкого банка в данном вопросе не обсуждалось. "В любом случае, любое содействие в том, что касается нормальной работы без санкционного воздействия нашего банка, мы бы только приветствовали", — заключил Вершинин.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНСЕКА ООН

Замглавы МИД сообщил, что предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по черноморской инициативе прорабатываются, Россия выступает против бесконечного продления договоренностей.

По мнению Вершинина, предложения генсека содержат взаимоувязанные шаги в том, что касается возобновления поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти-Одесса, а также другие идеи.

"Хочу сказать, что эти идеи, предложенные генсеком, находятся в проработке у нас, в межведомственной проработке, мы серьезно к этому относимся. В любом случае пакетный принцип — "сделай это и получишь что-то для себя якобы полезное" — думаю, этот принцип неправильный, очень сильно напоминает предусловия", — заявил дипломат.

Он отметил, что Россия за то, чтобы не искажать характер черноморской инициативы и тем более против того, "за что высказываются в некоторых европейских столицах — против ее расширения или бесконечного продления.

"Мы должны понимать, что делается в том числе нами и участниками договоренностей", — сказал замглавы МИД.