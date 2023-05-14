МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Складывается впечатление, что украинская экономика и украинское сельское хозяйство имеют перед польскими предпринимателями и потребителями приоритет для Евросоюза и властей Польши, пишет Myśl Polska. Молдавские фермеры опасаются банкротства из-за украинского зерна

Речь идет о том, что с начала июля 2022 года будут отменены таможенные пошлины и НДС на товары, ввозимые из Украины – что касается и агропродовольственных товаров.

Как отмечается, с одной стороны, их наплыв привел к замедлению роста цен на прилавках магазинов на некоторые товары, но эти продукты питания не проходят строгие проверки качества, которым должны соответствовать польские производители.

Подчеркивается, что наполнение рынка "дешевой украинской продукцией сомнительного качества" — такими, как мясо, яйца, зерно — и эмбарго на белорусские удобрения означало, что польским предпринимателям невыгодно продавать свою продукцию, потому что они должны были делать это ниже себестоимости.

"Пытаясь оказать давление на другие страны, они не обращают внимания на то негативное влияние, которое могут иметь некоторые решения. Они пытаются выделиться даже с самыми странными предложениями, лишь бы услышать от президента незначительной страны самое большее слово "спасибо"", — отмечается в статье.