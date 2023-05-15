МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российские виноделы увеличили производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, сообщает Минсельхоз РФ. Аналитик заявил о росте популярности российского вина в ресторанах страны

"За первые четыре месяца наши виноделы увеличили производство на 10% к аналогичному периоду прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом многие из них сегодня не только наращивают выпуск продукции, но и успешно развивают смежное направление энотуризма.

В апреле Росалкогольрегулирование сообщало, что производство вина в первом квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года выросло на 2,7%, до 6,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за этот период увеличился на 14,4%, до 2,525 миллиона, фруктовых — упал на 17,8%, до 1,788 миллиона дал. Производство ликерных вин выросло на 11,6% год к году, до 270,513 тысячи дал.

В пятницу в рамках 1-го Форума винного туризма первые российские винодельческие компании вступили во Всемирную организацию винного туризма. Среди них — группа компаний "Абрау-Дюрсо", центр винного туризма WinePark и винодельня Chаteau de Talu.