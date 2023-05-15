МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил ввести понятие приоритетных для экспорта видов сельхозпродукции, затраты на транспортировку которых могут компенсироваться, в этом списке — молочная и льноводческая продукция, следует из проекта постановления на портале нормативных правовых актов. Минсельхоз сообщил о росте производства российского вина

"Для стимулирования экспорта приоритетных видов продукции проектом постановления вводится понятие приоритетных видов продукции в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, ‎в состав которой в рамках данного проекта постановления включены коды, относящиеся к молокоемкой продукции длительного срока хранения, ‎в отношении которой осуществляется компенсация части затрат ‎на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в повышенном размере", — говорится в документе.

Отмечается, что это предложение связано с тем, что в РФ наблюдается стабильный рост производства молока, но также, в условиях стабильного спроса и высокого производства — и рост запасов у перерабатывающих предприятий с молокоемкой продукцией длительного срока хранения. "Такая тенденция наблюдается в последние годы, но особенно остро стоит в текущем году", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предложено компенсировать часть затрат на транспортировку на экспорт льна-сырца, а также очесов и отходов льна.

"…проектом постановления установлен приоритет субсидирования поставок сельскохозяйственной ‎и продовольственной продукции в страны, включенные в перечень наименее развитых стран — пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза", — добавляется в документе,