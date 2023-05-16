ВАРШАВА, 16 мая — ПРАЙМ. Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну украинского зерна, сообщил первый заместитель председателя партии "Польша 2050" Михал Кобоско. Польша открыла единственный для проезда фур КПП на границе с Белоруссией

Именно данная партия инициировала проведение проверки, обратившись с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату.

"Высшей контрольной палатой по предложению "Польши 2050" будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна из Украины и продовольственной безопасностью", — рассказал Кобоско.

По его словам, партия "ожидает решительных действий" от контрольной палаты, прежде всего, "информации о том, как не привести к повторению этой ситуации после нового урожая".

Ранее прокуратура польского Жешува сообщила, что расследует дело о мошенничестве со ввозом зерна из Украины. Следователям уже удалось установить, что одна из компаний импортировала из Украины техническое зерно и продала его нескольким польским производителям кормов и пищевых продуктов, вводя их в заблуждение относительно качества и происхождения.

По официальным данным польской стороны, за 2022 год в республику ввезено около двух миллионов тонн украинского зерна.