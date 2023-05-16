МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский агрохолдинг "Мираторг" ищет воспитателей для поросят, которые будут заботиться и учить их, убедился корреспондент РИА Новости. "Мираторг" значительно увеличит производство кормов для кошек и собак

Так, на сервисе hh.ru опубликованы вакансии воспитателей в свинокомплексы компании, расположенные в разных городах страны. В обязанности таких сотрудников входит забота о поросятах, обучение их хорошим манерам, игры в догонялки, прятки и веселые старты, а также кормление из соски и помощь штатному Айболиту в раздаче пилюль.

Работа предполагает горячее питание и трансфер от дома до работы и обратно, а также зарплату от 40 до 46 тысяч рублей на руки.

В объявлении о вакансии указывается, что подойдут кандидаты и без опыта, а ключевым навыком является умение работать в команде.

Агрохолдинг "Мираторг" — крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга — Виктор и Александр Линники.