МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Овощи и фрукты от местных фермеров на Украине рекордно подорожали, некоторые позиции вдвое превышают стоимость импортных товаров, а лук почти самый дорогой в Восточной Европе, пишет украинское издание "Страна.ua". В Польше проверят ввозимое с Украины зерно

"С мая цена на многие продукты питания, рост которой притормозился в апреле, снова начала повышаться. Только за последнюю неделю подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе. Продукция от украинских фермеров в этом году рекордно дорогая", — пишет "Страна.ua".

Так, по информации издания, продажи выращенной на Украине клубники стартовали с 600-650 гривен (16,25 — 17,6 доллара). При этом греческая стоила вдвое дешевле. Сейчас украинская клубника подешевела втрое, но все равно стоит дороже импортной.

"Отечественный молодой картофель на киевских рынках продают по 180-200 гривен (4,87 — 5,42 доллара — ред.) за килограмм, а египетский можно купить вдвое дешевле. Фермеры говорят, что завышают ценники не от хорошей жизни: зашкаливает стоимость удобрений, семян, средств защиты растений. В целом посевная в этом году подорожала на 40-50%. Плюс по некоторым позициям уже сейчас намечается дефицит", — говорится в сообщении.

Издание приводит данные мониторинга специализированной площадки East Fruit, согласно которым в мае зафиксировано подорожание капусты, моркови и яблок.

"Цена на морковь за неделю выросла с 37-43 гривен (1-1,16 доллара — ред.) до 38-44 гривен (1,03 — 1,19 доллара) за килограмм… Продолжает дорожать и лук", — отмечается в статье издания.