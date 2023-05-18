МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Распыление химических средств на посевы с помощью дронов, по оценке агрохозяйств, экономит от 15% до 25% препаратов, при этом, в отличие от наземной техники, они не портят и не мнут посевы, рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "Агримакс Аэро" (компания-участник рынка НТИ Аэронет) Максим Чижов. Российский продавец дронов рассказал о ситуации с ценами на рынке

"Основные преимущества применения агродронов — равномерное распределение вносимых препаратов, работа четко по заданному полетному заданию, без отклонений и пропусков, возможность точечной обработки и сохранения урожая даже на краях полей благодаря направленному потоку рабочего раствора от винтомоторной группы. При обработке посевов этим видом техники экономия химии, по оценкам агрохозяйств, составляет от 15 до 25%, отсутствует необходимость подвоза большого количества воды к полю", — объяснил Чижов.

Он добавил, что обработку с помощью дронов можно проводить даже на полях с переувлажненной почвой и сложным рельефом, их запускают в любое время суток. Агродроны не повреждают растения, безопасны для окружающей среды и здоровья человека.

Главным недостатком, по мнению эксперта, является низкая производительность на один дрон — 15 га/час. "Но данный недостаток нами устраним — при необходимости одномоментной обработки десятков тысяч гектар в сжатые сроки производительность регулируется количеством одновременно работающих бортов и бригад, задействованных на полях", — рассказал Чижов.

При этом агродроны более экономически выгодны, чем наземная техника для опыления, и более безопасны, чем аппараты сельхозавиации, считает эксперт. Он отметил, что основным недостатком наземной техники является потеря урожая из-за колеи и клиренса (расстояние между наиболее низкой точкой авто и точкой его опоры — ред.): по данным международных аналитиков, сумма потерь для урожая составляет от 376 руб на гектар и выше.

"Самые большие претензии к способу внесения сельхозавиацией вызывает не стоимость обработки, а его безопасность. Ежегодно в РФ происходят крушения сельскохозяйственных самолетов с гибелью пилотов. Помимо опасности для самих пилотов как от аварий, так и от профессиональных заболеваний легких, этот инструмент внесения несет больше рисков для животных и полезных насекомых, в частности, а из-за того, что обработки проводятся в светлое время суток, часто гибнут пчелы", — добавил Чижов.