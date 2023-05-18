2023-05-18T09:29:58+03:00
2023-05-18T09:29:58+03:00
2023-05-18T09:29:58+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230518/840626045.html
Продление продуктовой сделки необходимо, считает инвестор Роджерс
Сельское хозяйство
Новости
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Продление продуктовой сделки, несмотря на ее неэффективность, является жизненно необходимым, заявил американский инвестор Джим Роджерс. На вопрос РИА Новости о необходимости... ПРАЙМ, 18.05.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, продуктовая сделка, россия, кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Продление продуктовой сделки, несмотря на ее неэффективность, является жизненно необходимым, заявил американский инвестор Джим Роджерс.
На вопрос РИА Новости о необходимости "черноморской инициативы" Роджерс ответил положительно, подчеркнув при этом, что соглашение не является эффективным из-за возможности его "обхода".
"Можно заработать много денег, если научиться обходить соглашения, если найти возможность выйти на черный рынок", — отметил инвестор.
По словам Роджерса, весь мир столкнулся с проблемой поставок агропродукции, а ситуация на Украине только усугубляет кризис.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что продуктовая сделка продлена еще на два месяца.