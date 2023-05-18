ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Продление продуктовой сделки, несмотря на ее неэффективность, является жизненно необходимым, заявил американский инвестор Джим Роджерс. США забывают о "пакетном" характере зерновой сделки, заявил посол Антонов

На вопрос РИА Новости о необходимости "черноморской инициативы" Роджерс ответил положительно, подчеркнув при этом, что соглашение не является эффективным из-за возможности его "обхода".

"Можно заработать много денег, если научиться обходить соглашения, если найти возможность выйти на черный рынок", — отметил инвестор.

По словам Роджерса, весь мир столкнулся с проблемой поставок агропродукции, а ситуация на Украине только усугубляет кризис.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что продуктовая сделка продлена еще на два месяца.