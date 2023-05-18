МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Продуктовую сделку решили продлить на два месяца, переговоры показали "относительный результат", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Белый дом прокомментировал продление "зерновой сделки"

"Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку, так называемую, сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что стороны продолжат обсуждение вопроса поставок отечественного аммиака на мировые рынки.

Кроме того, Песков отметил проработку эквивалентных разблокированию вариантов подключения Россельхозбанка к SWIFT.

Продуктовая сделка, подписанная в июле прошлого года Россией, Турцией, ООН и Украиной, предполагает вывод российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что введенные Западом санкции препятствуют выполнению части инициативы, касающейся экспорта отечественных зерна и удобрений. Российская сторона в связи с неисполнением "своего" пакета намеревалась отказаться от участия в инициативе, но после серии переговоров согласилась продлить действие договора до 18 мая 2023 года.