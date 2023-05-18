МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает на экспорт из страны в новом сельхозгоду (начинается 1 июля 2023 года и заканчивается 30 июня 2024 года) 50-55 миллионов тонн зерновых, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Россельхозбанк назвал перспективные товары для экспорта на Ближний Восток

"При запланированном объеме производства на 2023 год с учетом переходящих остатков рассчитываем в новом сезоне также поставить зарубежным партнерам 50-55 миллионов тонн зерна", — заявил он на совещании, посвященном ходу полевых работ.

Патрушев отметил, что посевная в России идет в штатном режиме, и подтвердил ранее заявленный прогноз по урожаю зерновых — не менее 123 миллионов тонн (из них 78 миллионов тонн пшеницы). "Такой объем нам позволит в полной мере обеспечить баланс на рынке и удовлетворить внутренний спрос и продолжить развивать наш экспортный потенциал", — заявил министр.

Патрушев добавил, что с начала этого сельхозгода (начался 1 июля 2022 года) на мировые рынки уже поставлено более 50 миллионов тонн зерновых. "До конца сельхозсезона объемы поставок, так рассчитываем, превысят 55 миллионов тонн, из которых пшеница — это около 45 миллионов тонн. Ну и можно констатировать, что сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет, соответственно, российское происхождение", — рассказал глава Минсельхоза.

Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе после доработки, на 26,7% больше урожая предыдущего года, в том числе увеличила и сбор пшеницы — на 37,3%, до 104,44 миллиона тонн. Минсельхоз в середине января повысил оценку экспорта зерна из РФ в 2022-2023 сельскохозяйственном году до 55-60 миллионов тонн с 50 миллионов тонн; по пшенице экспортный потенциал оценивался в 39,5 миллиона тонн.