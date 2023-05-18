МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Агропромышленный комплекс (АПК) России в целом показал положительную динамику, индекс сельхозпроизводства в прошлом году достиг110,2 процента, заявил президент страны Владимир Путин. Минсельхоз профинансирует развитие инфраструктуры новых регионов

Глава государства в четверг провел совещание о ходе весенних полевых работ.

"Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна — почти 158 миллионов тон", — сказал Путин.

По его словам, такого рекорда еще не было в "новейшей истории".

Российский лидер также сообщил, что страна намерена экспортировать 55-60 миллионов тонн зерна по итогам 2023-2024 сельхозгода. Президент отметил, что Россиия зарекомендовала себя как надежный партнер.

"То есть, несмотря на барьеры во внешней торговле, Россия смогла увеличить экспорт агропромышленной продукции до 41,6 миллиардов долларов в прошлом году. В предыдущем (году) было 37,1, все-таки рост приличный — 10 миллиардов", — напомнил он.

Однако необходимо принять во внимание ситуацию на мировом рынке зерна, где наблюдается достаточно высокое предложение, указал глава государства. В этой связи президент заявил о желании услышать комментарии и министра сельского хозяйства о текущей ситуации на мировом и на внутреннем рынке зерна, а также о том, что сделано для поддержки российских сельхозпроизводителей, для развития инфраструктуры, хранения зерна внутри страны.

Путин добавил, что Россия смогла обеспечить себя всеми основными видами продовольствия, включая зерно (185,4 процента), мясо (101,6 процента), рыбу (153 процента), растительное масло (211 процентов). Кроме того, президент подчеркнул, что весенние полевые работы в данный момент идут в штатном режиме.

Глава государства указал, что отечественный АПК нуждается в допподдержке, особенно в новых регионах. Так, Путин призвал не гнаться за показателями по приобретению сельскохозяйственной техники, а закупать ее, помогая производителям работать согласно планам, а также обеспечить аграриев еменами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами.