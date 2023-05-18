МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Китай заинтересован в импорте большого количества российской сои, доброжелательно относится к отечественным производителям, нужно развивать это направление. Об этом зявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ. Токаев предложил Китаю сотрудничество в сфере редкоземельных металлов

"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции – ред.). Надо просто развивать", — сказал президент.

Он добавил, что китайской стороне выгодно закупать отечественную сою на фоне развития транспортной инфраструктуры.