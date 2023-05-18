Путин назвал Китай перспективным рыноком для экспорта сои
Путин заявил что КНР является перспективным рынком для России с точки зрения экспорта сои
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Китай заинтересован в импорте большого количества российской сои, доброжелательно относится к отечественным производителям, нужно развивать это направление. Об этом зявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.
"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции – ред.). Надо просто развивать", — сказал президент.
Он добавил, что китайской стороне выгодно закупать отечественную сою на фоне развития транспортной инфраструктуры.