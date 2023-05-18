МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Два месяца, на которые продлили продуктовую сделку, станут для нее решающими, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца

"Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента (Турции — ред.) Эрдогана, о которой он вчера объявил — продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Продуктовая сделка, подписанная в июле прошлого года Россией, Турцией, ООН и Украиной, предполагает вывод российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что введенные Западом санкции препятствуют выполнению части инициативы, касающейся экспорта отечественных зерна и удобрений. Российская сторона в связи с неисполнением "своего" пакета намеревалась отказаться от участия в инициативе, но после серии переговоров согласилась продлить действие договора до 18 мая 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее подтвердил, что "черноморская инициатива", продлена еще на два месяца.