МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Два месяца, на которые продлили продуктовую сделку, станут для нее решающими, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента (Турции — ред.) Эрдогана, о которой он вчера объявил — продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Продуктовая сделка, подписанная в июле прошлого года Россией, Турцией, ООН и Украиной, предполагает вывод российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что введенные Западом санкции препятствуют выполнению части инициативы, касающейся экспорта отечественных зерна и удобрений. Российская сторона в связи с неисполнением "своего" пакета намеревалась отказаться от участия в инициативе, но после серии переговоров согласилась продлить действие договора до 18 мая 2023 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее подтвердил, что "черноморская инициатива", продлена еще на два месяца.