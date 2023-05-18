МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в сельском хозяйстве, но властям не следует расслабляться в вопросах его развития, заявил президент страны Владимир Путин. Правительство одобрило перенос Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Глава государства в четверг првел совещание о ходе весенних полевых работ.

Российский лидер отметил, что сельскохозяйственная отрасль в стране стала высокотехнологичной, поэтому ее развитию необходимо уделять серьезное внимание.

Путин добавил, что, несмотря на позитивные результаты в сельхозпроизводстве, расслабляться нельзя.

"Нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Да, достигнут рекордный урожай зерновых, да, у нас самообеспеченность по всем, практически, ключевым продуктам, да мы добиваемся хороших показателей на внешних рынках. По соотношению цена-качество мы безусловные лидеры, по продажам на внешнем рынке пшеницы – номер один", — подчеркнул президент.