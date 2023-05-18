МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Хорошее состояние озимых культур в этом году предполагает, что урожай будет достойным, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании о ходе весенних полевых работ, которое провел президент РФ Владимир Путин. Минсельхоз ожидает урожай зерна в России в 123 миллиона тонн в 2023 году

"Что касается озимых, осенью мы засеяли почти 1,8 миллиона гектаров зерновыми-колосовыми. На сегодняшний день состояние посевов хорошее… Рассчитываем, что урожай этого года будет достойным, не меньше, чем в прошлом году", — сказал Кондратьев.

По данным краевой администрации, в этом году площадь посева превышает показатель 2022 года на 20 тысяч гектар, при этом большая часть площади озимых культур занята пшеницей – это свыше 1,6 миллиона гектар.