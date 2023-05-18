МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Черноморская зерновая инициатива, или так называемая "украинская" часть пакетных стамбульских договоренностей от 2022 года, в среду была продлена на 60 дней, однако Москва потребовала как можно скорее урегулировать нерешенные вопросы, связанные с реализацией пакетных договоренностей. РИА Новости напоминает, о каких именно проблемах идет речь. Минсельхоз назвал ожидаемый экспорт российского зерна в этом сельхозгоду

Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума РФ-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В российском МИД, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.

ПАКЕТНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

Черноморская зерновая инициатива является составной частью стамбульской пакетной договоренности и предусматривает продление на 120 дней. Однако в последний раз, в марте, Россия продлила сделку всего на два месяца, чтобы за это время стороны смогли наконец принять меры для решения проблем. Окончательно их решить, похоже, не удалось, однако Москва накануне приняла решение пролить сделку еще на два месяца и немедленно заняться устранением препятствий.

Вторая часть стамбульских договоренностей — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", разморозку счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей.

В начале мая источник сообщал РИА Новости о работе не только над гарантиями по возвращению "Россельхозбанка" (является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки) в SWIFT, но и о переговорах по посредничеству турецкого банка по оплате российской агропродукции, однако конкретики в итоге не было. Аналитик назвал возможную альтернативу SWIFT в продуктовой сделке

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в том, что касается гарантий для "Россельхозбанка" прорабатываются разные варианты, которые будут "эквивалентны разблокированию SWIFT".

"Есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые уже до сих пор состоялись, в этой связи и было принято такое решение — относительно продления на два месяца", — сказал Песков.

ВОЕННЫЕ ПРОВОКАЦИИ

Помимо нерешенных системных проблем в рамках меморандума Россия-ООН, проблемой стало использование Киевом гуманитарного коридора для атак на Севастополь.

Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

А в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.

ОБМАН АФРИКИ

Москва не раз напоминала, что стамбульские договоренности были заключены для того, чтобы избежать глобального кризиса с продовольствием. При этом большая часть украинского зерна, которое вывозится из портов Украины, идет не в беднейшие страны Африки и Азии, а в государства Европы. Политолог призвал Россию развивать торговлю с Африкой

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. "Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим – это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", – сказал Путин.

Российский МИД 2 марта 2023 года выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%.