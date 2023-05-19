СОЧИ, 19 мая — ПРАЙМ. Цена отсечения в формуле расчета экспортной пошлины на пшеницу РФ будет скорректирована с 1 июня до 17 тысяч рублей с нынешних 15 тысяч рублей, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Ограничения для экспорта российского зерна пока не сняли

"Основной вопрос – корректировка экспортной пошлины с 1 июня. Думаю, что экспортная пошлина будет скорректрирована таким образом, что цена отсечения, которая сейчас составляет 15 тысяч рублей за тонну, составит 17 тысяч рублей за тонну", — сказал Патрушев.

В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну. Накануне, в ходе совещание у президента РФ Владимира Путина по посевной кампании, Патрушев сообщил, что механизм расчета пошлины будет скорректирован раньше, чем планировалось – то есть до 1 июня, чтобы снизить нагрузку на растениеводов.