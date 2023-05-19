МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 мая включительно уменьшится до 4644,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя — до 1559,1 рубля, на экспорт кукурузы — до 2565,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Мосбиржа и Smartseeds разработали инструмент для зернового рынка

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 275,3 доллара за тонну, на ячмень — при цене 204,9 доллара, на кукурузу — при цене 223,2 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 мая включительно составляет 4727,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 2117,8 рубля, кукурузы — 2364,3 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.