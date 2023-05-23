КИШИНЕВ, 23 мая — ПРАЙМ. Ассоциация фермеров Молдавии совместнго с польскими, румынскими, венгерскими и словацкими аграриями вышла на протест в Брюсселе из-за обвала цен на зерно после ввоза украинской сельхозпродукции, сообщила молдавская ассоциация "Сила фермеров". Ограничения для экспорта российского зерна пока не сняли

Ранее Еврокомиссия приняла меры по устранению логистических трудностей, связанных украинским зерном в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Молдавские аграрии потребовали от правительства срочно ввести аналогичный запрет.

"Сила фермеров" отметила, что аграриям необходима поддержка Евросоюза, иначе их ждет банкротство, что возымеет негативные последствия для сельскохозяйственной отрасли Молдавии.

"Многие молодые фермеры, вернувшиеся из диаспоры, вложили свои кровно заработанные деньги в сельскохозяйственный сектор, и для страны было бы большой трагедией потерять их навсегда", — подчеркнула ассоциация.

По словам аграриев, отсутствие европейских дотаций привело к гораздо более болезненному для отрасли резкому снижению цен на зерновые и масличные культуры.

"Правительство Молдовы, в отличие от Еврокомиссии, не ограничивало импорт некоторой сельхозпродукции из Украины и риск вторжения сельхозсырья из соседней страны остается повышенным", — добавили в ассоциации.