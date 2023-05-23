МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Минсельхоз предлагает увеличить квоту на поставки томатов из Турции в Россию на 150 тысяч тонн, до 500 тысяч тонн, проект приказа опубликован на официальном портале правовых актов. Минсельхоз сообщил о росте кредитования сезонных полевых работ

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1296… и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 "Томаты свежие или охлажденные", – 500000 тонн", — говорится в тексте проекта.

В конце апреля газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Анкара и Москва договорились увеличить квоту на поставки томатов в Россию до 500 тысяч тонн. Квота на томаты — годовой объем продукции, разрешенный к импорту в Россию: в настоящее время ее величина составляет 350 тысяч тонн. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в начале апреля говорила журналистам, что квота РФ на импорт томатов турецкого происхождения выбрана на 98%, обращений по ее пролонгации пока не было.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С 1 ноября 2017 года был отменен запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. После этого квота несколько раз увеличивалась, и в настоящее время составляет 350 тысяч тонн в год.