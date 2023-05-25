БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Совет Евросоюза официально одобрил решение продлить беспошлинный ввоз украинских товаров до июня 2024 года, следует из распространенного заявления. В Швейцарии отказались облагать налогом прибыль от конфликта на Украине

Ранее в среду эту меру одобрили постоянные представители стран-членов ЕС. Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале сообщества.

В Еврокомиссии пояснили, что при принятии решения о продлении беспошлинного ввоза украинских товаров учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом.

"Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", — добавляли там.

Европейский союз принял решение о ввозе украинской продукции без пошлин в 2022 году для помощи Киеву в увеличении объемов экспорта. Еврокомиссия также организвала сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины на мировые рынко, однако из-за логистических проблем агропродукция "застряла" в соседних странах ЕС, что привело к продовольственному кризису в регионе.

В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию, а затем вместе с Венгрией на фоне протестов местных фермеров заявила о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. За ними последовала и Словакия.

В итоге премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии просили Еврокомиссию вмешаться в кризис.