ВЛАДИВОСТОК, 25 мая — ПРАЙМ. Разработанное в России ноу-хау по доставке живого краба из северо-западного рыбохозяйственного бассейна в Китай позволит существенно увеличить поставки этого деликатеса из РФ в КНР, соответствующие договорённости уже достигнуты, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. СУЭК планирует увеличить поставки угля в Китай в 2023 году

"Китайский рынок может все, но для этого нужно приложить усилия. Особенность китайского рынка в том, что он не воспринимает фаланги краба в мороженом виде, а воспринимает краба как красивого зверя и ожидает, что этот зверь должен быть живым. Доставить живого краба из Мурманска в Китай раньше было практически невозможно, сейчас это происходит. Это по-настоящему креативный подход русских крабопромышленников компании "Антей", которая работает и в Мурманске, и на Камчатке, которая придумала ноу-хау, как доставлять (живым) краба из северо-западного рыбохозяйственного бассейна в Китай, придумала логистическую цепочку", — сказал Чекунков.

Он отметил, что эта технология будет масштабироваться.

"В конечном итоге потенциал китайского рынка достаточен, чтобы потребить существенную долю вылавливаемого в России краба задорого, с высокой добавленной стоимостью для российской промышленности, благодаря которой… будет строиться новая инфраструктура, которая будет обслуживать и наш рынок. Для нас тоже актуально, чтобы краб ходил живым по доступной цене", — сказал министр.

По его словам, уже есть уже договорённости с китайскими партнерами по росту объема поставок краба.

Ранее в мае глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что пока сохраняются определенные сложности с реализацией крабовой продукции, добываемой в Северном бассейне, поскольку ее приходится переориентировать на азиатские рынки – это, наверно, единственная проблема, которая за полтора года санкций еще не решена полностью.