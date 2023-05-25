БРЮССЕЛЬ, 25 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия после продления на год решения о беспошлинном ввозе в ЕС товаров с Украины готова продлить и введенные ранее ограничения на ввоз ряда наименований украинской сельхозпродукции в соседние с ней европейские страны, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Зеленский хочет установить беспошлинный экспорт в ЕС на постоянной основе

В апреле пять стран, граничащих с Украиной (Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия), запретили импорт зерна из этой страны. После этого ЕК предложила помощь пострадавшим фермерам этих стран на сумму 100 миллионов евро, а также запрет на импорт в эти страны ряда сельхозпродуктов из Украины, если только речь не идет о транзите. Стороны заключили соответствующее соглашение 28 апреля. Оно действует до 5 июня. Пострадавшие от украинской продукции страны в обмен на помощь согласились снять односторонние ограничения. В четверг Совет Евросоюза официально одобрил продление на год до июня 2024 года отмены всех пошлин на ввозимые с Украины в страны ЕС товары, включая зерно.

"С продлением на год беспошлинного ввоза товаров у нас теперь есть законодательная база и для продления исключительных ограничений, обеспечивающих безопасность. Эти ограничения введены в рамках этого решения о беспошлинном ввозе, оно действует до 5 июня, после его продления могут быть продлены и ограничения", — сказал Домбровскис. По его словам, Еврокомиссия обсуждает с затронутыми странами ЕС и с Украиной этот вопрос.

"В случае продления будет определен новый срок действия таких ограничений", — добавил вице-президент ЕК.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.