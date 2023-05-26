ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Бакинский международный морской торговый порт планирует в обозримом будущем построить зерновой терминал для продукции из Казахстана, заявил РИА Новости операционный директор порта Юджин Сеа. Румынский оператор рынка электроэнергии может начать работу в Молдавии

"В будущем мы планируем создать объект для зернового терминала. Я бы сказал, в долгосрочно-краткосрочной перспективе", — сообщил он на полях Транскаспийского форума в Вашингтоне, отметив, что принимать планируется зерно из Казахстана для дальнейшей отправки "всем, кому это нужно".

Говоря о товаропотоке удобрений, Сеа указал, что в 2022 году он "незначительно снизился" к 2021 году, когда порт Баку принял свыше 1,2 миллиона тонн продукции. В то же время он не стал давать прогноз на 2023 год, указав на волатильность объемов и зависимость от изменения цен в течение года.

Относительно нефтяного направления работы Сеа сообщил, что нефть не входит в перечень основных товаров для порта и добавил, что ее объемы значительно не меняются.

Сеа также указал на отсутствие влияния антироссийских санкций на работу порта Баку, поскольку предприятие принимает минимальное количество судов из РФ, а основная часть грузопотока приходится на наземные маршруты.