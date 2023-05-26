МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Центр беспилотной авиации для подготовки специалистов по управлению агропромышленными дронами, а также для решения задач агропромышленного сектора с помощью БПЛА создадут в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. Порт Баку в будущем построит терминал для зерна из Казахстана

"В Саратовской области создадут центр беспилотной авиации для подготовки специалистов по управлению агропромышленными дронами, а также для решения задач агропромышленного сектора с помощью БПЛА. Предложение было представлено на форум "Сильные идеи для нового времени", — говорится в сообщении.

Как рассказал лидер проекта Олег Емельянов, Саратовская область входит в топ-5 регионов России по размерам посевных площадей. При этом ежегодно значительная часть урожая теряется из-за сорняков и вредителей, а также из-за несвоевременного и некачественного внесения средств защиты растений и микроудобрений. По его словам, большие нормы внесения пестицидов крайне негативно влияют на почву, в то время как агробеспилотники применяют технологию ультрамалообъемного внесения.

По мнению автора проекта, запуск такого центра позволит сократить отток молодых специалистов из региона за счет овладения востребованной и инновационной профессией. Получить перспективную профессию и обучиться управлению агробеспилотниками смогут также люди с ограниченными возможностями, в том числе инвалиды-колясочники и военнослужащие, получившие ранения. По оценкам автора идеи, на создание центра может потребоваться до 12 миллионов рублей.

"Сельское хозяйство — одна из наиболее перспективных сфер для использования дронов, поэтому здесь остро стоит вопрос подготовки кадров. Управлять сельскохозяйственным дроном могут люди с ограниченными возможностями, и для них это возможность овладеть востребованной профессией", – отметил Емельянов.