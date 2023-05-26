ВАРШАВА, 26 мая — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза не хотят поддержать Польшу с решением проблемы украинского зерна, заявил глава польского Минсельхоза Роберт Телюс. Зеленский хочет установить беспошлинный экспорт в ЕС на постоянной основе

Министр отметил, что в ЕС не до конца понимают продовольственную проблему приграничных государств, не хотят быть с ними солидарными.

"С одной стороны, Европейский союз либерализирует пошлины (ввозные пошлины на украинское продовольствие – ред.) на очередной период после 5 июня, ибо Украине надо помогать, но с другой стороны звучат такие заявления: помогайте, но это вы помогайте, а не мы", — сказал Телюс.

Глава польского ведомства надеется, что Европейская комиссия продлит ограничения на импорт украинской продукции.