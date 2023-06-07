МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в 2022 году значительно перевыполнил план по доходам — в 10,3 раза, в свою очередь Россельхознадзор не достиг плановых значений, говорится в сообщении Счетной палаты по проверкам исполнения бюджета в этих ведомствах. Минфин дал предварительную оценку дефицита бюджета России в январе — мае

"В отчетном году Минсельхоз значительно перевыполнил план по доходам — в 10,3 раза. В основном это связано с возвратом остатков межбюджетных трансфертов по различным направлениям государственной поддержки", — говорится в сообщении. Согласно заключению, по сравнению с 2021 годом поступления в доход бюджета в 2022 году увеличились на 47,8%, до 2,311 миллиарда рублей.

Россельхознадзор, напротив, не достиг плановых значений: в федеральный бюджет перечислено 651,4 миллиона рублей, в 1,3 раза ниже прогноза. "К основным причинам здесь можно отнести мораторий на проведение плановых проверок и принятие новой нормы КоАП, согласно которой административный штраф заменяется предупреждением, если правонарушение совершается впервые", — сообщает Счетная палата.

Расходы, как и в предыдущем отчетном году, оба ведомства исполнили практически в полном объеме – на уровне 99,9%; расходы по федеральной адресной инвестиционной программе — на 100% в Россельхознадзоре, на 99,7% – в Минсельхозе. Количество незавершенных объектов Минсельхоз в 2022 году сократил на 6,7%, до 627 объектов, Россельхознадзор – на 5,6% (до 17 объектов); соответственно снизилась и сумма вложений в объекты незавершенного строительства — на 18,5% и на 14,2%.

Минсельхоз в отчетном году отвечал за реализацию трех госпрограмм в сфере АПК с общим объемом их финансирования в 499 миллиардов рублей: кассовое исполнение по итогам года по всем госпрограммам составило более 99%.

Но часть результатов, касающихся мелиорации земель, была не выполнена: в рамках программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиорации произошло почти двукратное, до 5,3 миллиарда рублей, сокращение первоначального объема финансирования из-за отсутствия заключенных контрактов по переходящим объектам.