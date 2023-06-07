МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, из-за ЧП на ГЭС без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 94% оросительных систем, в подконтрольной Украине части Запорожской – 74%, сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. В России оценили влияние ситауции с Каховской ГЭС на товарный рынок

"Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте минагропрома Украины.

По информации ведомства, из-за ЧП на Каховской ГЭС без источника воды осталось 94% оросительных систем в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 74% – в подконтрольной Киеву части Запорожской и 30% – в Днепропетровской.

Украинские войска прошлой ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В шаге от катастрофы. Чем обернется разрушение Каховской ГЭС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.