ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн — ПРАЙМ. Льготы для сельхозпроизводителей в новых регионах России сильно помогли аграриям ДНР, заявил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор. Сенатор предложил помочь вывозу зерна из новых регионов по железной дороге

"Очень сильно помогло сельхозпроизводителям освобождение трейдеров, которые закупают продукцию… в новых регионах Российской Федерации, Минсельхоз освободил этих трейдеров от таможенного сбора. Это беспрецедентный шаг для поддержания сельхозпроизводителей в ДНР, ЛНР, Херсоне, Запорожье… Благодаря этому у нас цена на зерно выше, чем у других регионов", – сказал Мацагор.

Он добавил, что часть продукции, производимой его предприятием, продается в соседние регионы РФ. Исключение составляет молоко, оно остается в ДНР из-за сложной логистики. Но уже ведутся переговоры с покупателем из Ростовской области.

"Основная продукция продается в соседние регионы, потому что цена чуть выше и здоровая конкуренция в соседних регионах позволяет получить нам лучшую цену", – отметил он.