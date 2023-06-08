МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" усложнит ситуацию с продлением продуктовой сделки, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. МИД: в секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти—Одесса

Ранее Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом.

Песков, отвечая на вопрос о судьбе "черноморской инициативы", подчеркнул, что ЧП негативно скажется на сделке.

"Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент", — отметил он.

В понедельник замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва не видит перспектив для продления "зерновой сделки". По его словам, существующие перекосы в выполнении "инициативы" до сих пор не устранены. При этом, Вершинин добавил, что Россия продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года.