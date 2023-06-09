МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Южные регионы РФ собирают урожай клубники, цена на нее сейчас самая низкая, и лишь ненамного выше уровней прошлого года, но с конца июня, когда подойдет урожай центральных регионов, клубника потребителям уже обойдется дороже, следует из экспертных оценок, предоставленных РИА Новости. Цены на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю выросли

"Сейчас цена реализации земляники садовой (клубники — ред.) самая низкая в текущем сезоне — на юге идет сбор урожая ягод открытого грунта, и на рынок одновременно выходит большой объем продукции с коротким сроком хранения. Но скоро в южных регионах пик сбора урожая закончится, основной объем сбора сместится в более северные регионы, где себестоимость выращивания выше. Поэтому примерно с конца июня ягода начнет дорожать", — сообщила РИА Новости директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.

Согласно данным компании "Эвотор" (есть у РИА Новости), средняя цена клубники в РФ во второй половине мая в несетевой рознице (магазины у дома, продуктовые точки и лавки) была в среднем на уровне прошлого года — 453 рубля за килограмм. Для оценки использовались данные 950 тысяч смарт-терминалов компании во всех регионах РФ.

"В нестационарных точках торговли сейчас земляника несколько дороже, чем в прошлом году. Однако, если рассматривать цену реализации в сетевой рознице, в январе — мае этого года стоимость ягод сохранилась примерно на прошлогоднем уровне, а кое-где даже немного сократилась. Это связано с тем, что прошлой весной были серьезные перебои в импортных поставках, и в начале сезона цены выросли", — пояснила РИА Новости директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.

По данным "Эвотора", самая дорогая клубника во второй половине мая была в Приморье, в среднем 812 рублей за килограмм, и в Красноярском крае — 709 рублей. Дешевле всего она стоила в Краснодарском крае (366 рублей), Ставропольском крае (352 рубля) и в Крыму — 295 рублей за килограмм. Промежуточные уровни, например, в Челябинской области (560 рублей за килограмм), Самарской и Ярославской областях (524 рубля и 430 рублей).

"В мае прошлого года мы наблюдали инфляционный скачок в России, но уже в июне-августе цены на большинство товаров снизились. Поэтому сейчас, оценивая динамику средних цен на клубнику и черешню, мы сравниваем их с пиковыми ценами прошлого года", — пояснила руководитель направления big data "Эвотора" Полина Величкина.

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Глав Ягодного союза говорит, что в текущем сезоне себестоимость производства клубники снова заметно выросла — на 20-30% к прошлому году. Среди причин — нехватка сезонных рабочих и резкий рост оплаты труда, прежде всего у крупных производителей, подорожание почти в два раза посадочного материала — он полностью импортный; также рост стоимости материалов, оборудования и запасных частей из-за усложнившейся логистики.

Выросла в цене и импортная ягода: в этом году в Турции из-за большого количества неблагоприятных погодных явлений не очень хороший урожай, напомнила собеседник агентства. Но и в самой РФ дождливая погода и заморозки также сдвинули сроки сбора и нанесли ущерб насаждениям в ряде хозяйств, добавила она.

"Именно поэтому в текущем сезоне земляника вряд ли подешевеет на прилавках. Но и нынешний уровень цен — на грани рентабельности для производителей. Доходы потребителей сократились, себестоимость, наоборот, выросла, а ниже нее продавать невозможно — производители просто обанкротятся", — заметила она.

По данным Ягодного союза, в 2021 году объем рынка клубники в РФ составил порядка 76 тысяч тонн, притом ввезено было около 64 тысяч тонн. В 2022 году на импорт пришлось менее 50 тысяч тонн, на собственное производство — 12-13 тысяч.

ЗА ЧЕРЕШНЕЙ В КРАСНОДАР

Килограмм черешни во второй половине мая, по данным "Эвотора", в среднем стоил 489 рублей, на 2% больше, чем в прошлом году за тот же период: самая высокая цена зафиксирована в Якутии (863 рубля), самая низкая — в Ярославской области, всего 384 рубля. А в среднем за килограмм черешни просили, например, 518 рублей в Иркутской области, 466 рублей — в Краснодарском крае, 431 рубль — в Оренбургской области.

"Если говорить про черешню, она почти вся импортная. Российской черешни выращивается мало. Имеющийся объем производится в южных регионах, но в Москву, например, ее почти не везут, потому что буквально у единичных производителей в РФ есть оборудование для охлаждения черешни, обеспечивающее необходимый для перевозки и реализации срок хранения плодов", — сообщила Козий.

Соответственно, продолжила она, цену на черешню в основном определяет импорт, поэтому на нее влияет курс рубля по отношению к мировым валютам, урожай в странах-поставщиках и курсы валют этих стран. А основные объемы поставок черешни в Россию приходят из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Казахстана.