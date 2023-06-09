АНКАРА, 9 июн — ПРАЙМ. Россия продолжит консультации с ООН по продуктовой сделке, но условий для ее продления нет, рассказал турецкому изданию Ekonomim чрезвычайный и полномочный посол в Анкаре Алексей Ерхов. Мантуров рассказал о строительстве терминала по отгрузке аммиака в Тамани

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что Москва не видит перспектив для продления "зерновой сделки". По его словам, существующие перекосы в выполнении "инициативы" до сих пор не устранены.

Дипломат в беседе с изданием напомнил, что "черноморская инициатива" представляла собой пакетное соглашение, включавшее снятие препятствий для вывоза российской агропродукции на мировой рынок, подключение Россельхозбанка к SWIFT, перезапуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и другие пункты.

"Ни один из этих пунктов не был выполнен. Мы неоднократно заявляли, что не заинтересованы в ситуации, когда ведется "игра в одни ворота". Мы продолжаем консультации с ООН, очередной раунд которых намечен на 9 июня. Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится", — подчеркнул Ерхов.

Ранее Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом.