МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении "зерновой сделки"
Замглавы МИД Галузин: подрыв части аммиакопровода учтут при обсуждении "зерновой сделки"
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российская сторона учтет подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" при консультациях по продуктовой сделке, заявил в эфире "Россия 24" замминистра иностранных дел страны Михаил Галузин.
"Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться", — ответил дипломат на вопрос о смысле продолжения консультаций на фоне ситуации с аммиакопроводом.
Ранее Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом.