МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российская сторона учтет подрыв участка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" при консультациях по продуктовой сделке, заявил в эфире "Россия 24" замминистра иностранных дел страны Михаил Галузин. В Кремле оценили подрыв на аммиакопроводе "Тольятти — Одесса"

"Я думаю, что, безусловно, этот фактор будет учитываться", — ответил дипломат на вопрос о смысле продолжения консультаций на фоне ситуации с аммиакопроводом.

Ранее Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом.